La Semaine de l'Europe prend l'accent russe ce soir. Nous allons prendre le pouls de la relation entre l'union européenne et la Russie. Une relation ambiguë qui ne tourne plus très rond. Pourquoi ? Réponse avec Laetitia Spetschinsky, professeure à l'UCLouvain et spécialiste des relations extérieures de la Russie.