La Semaine de l'Europe - L'interview - Thomas Cottier - Le couple UE - Suisse - 18/01/2019

On plonge ce soir dans l'intimité d'un couple en crise. Non, il ne va pas être question du Brexit. Quoiqu'il y aura quelques parallèles à faire. L’Union européenne et la Suisse, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont conclu récemment un accord ambitieux pour donner plus de sécurité juridique à leurs relations commerciales. Mais le gouvernement suisse tergiverse ce qui agace les Européens qui ne veulent pas retourner à la table des négociations. Notre invité Thomas Cottier, un expert du commerce international et professeur émérite à l’Université de Berne, nous aidera à mieux comprendre cette relation aussi étroite que complexe.