La Semaine de l'Europe - L'interview - André Sapir - Budget de la zone euro - 14/12/2018

Le Brexit et le projet de budget de la zone euro sont les deux dossiers qui ont animé pour l'essentiel le sommet européen qui vient de s’achever. On va plus particulièrement s’arrêter sur ce budget de la zone euro. Ce n’est encore qu’un projet. Mais à quoi pourrait-il ressembler ? A quoi va-t-il servir ? Pourquoi soulève-t-il les réticences de certains Etats membres? Est-ce que les difficultés de son principal promoteur, le président français Emmanuel Macron, ne risquent-t-elles pas d’hypothéquer ce budget. On en parlera ce soir avec André Sapir, professeur d’économie à l’ULB.