La Semaine de l'Europe - L'interview - Véronique De Keyser - L'Europe et ses démons - 07/12/2018

La réforme de la zone euro, le réchauffement climatique, la question migratoire. Les défis sont nombreux aujourd'hui pour l'Union. Et les Européens ne restent plus au balcon. Via les réseau sociaux, ils se mobilisent comme le montrent les gilets jaunes et les marcheurs pour le climat. Pour faire face à ses vieux démons, l'Europe aurait tout intérêt à écouter cette "démocratie approximative" émergente, pour reprendre l'expression de notre invitée, l'ex-eurodéputé socialiste, Véronique De Keyser.