Un mot aura marqué cette semaine européenne: Brexit... Retour sur l'accord qui divise profondément la classe politique britannique, et qui menace l'avenir de Theresa May. Un projet d'accord à l'avenir incertain. Nous en discutons avec Philppe Lamberts, co-président du groupe de verts au parlement Européen et membre du groupe de pilotage du parlement Européen sur le Brexit