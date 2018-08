La Semaine de l'Europe - L'interview - Italie/UE : je t'aime moi non plus - 31/08/2018

Rien ne va plus entre l'Italie et l'Union européenne. A Rome, le duo populiste et nationaliste au pouvoir multiplie les provocations : refus de débarquer des migrants, menaces de boycotter le budget européen, etc. Nous vous proposons de comprendre ces tensions avec deux invités : Sandro Gozi, ancien secrétaire d'Etat aux affaires européennes et Giuseppe Santoliquido, écrivain, politologue et spécialiste de l'Italie.