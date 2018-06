La Semaine de l'Europe - L'interview - Karl-Heinz Lambertz - Le sacrifice des régions ? -...

Karl-Heinz Lambertz est le président du Comité européen des régions. Et il est mécontent. La Commission propose de réduire les budgets de la politique agricole commune et de la politique de cohésion. Pour lui, ces coupes menacent le développement économique des régions dans l'Union. L'homme, venu des Cantons de l'est, voit aussi avec inquiétude les divisions européennes sur la question migratoire et la montée des égoïsmes nationaux. Son interview, c'est ici, dans La Semaine de l'Europe.