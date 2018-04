La Semaine de l'Europe - L'interview - Ahmet Insel - UE/Turquie, Je t'aime moi non plus - 27/04/2018

La Turquie patiente dans le vestibule européen depuis près de 20 ans. Les négociations d'adhésion à l'UE sont au point mort et plusieurs dirigeants européens appellent à y mettre fin. Une rélation complexe résumée à merveille par la chanson de Serge Gainsbourg, "Je t'aime moi non plus. Une relation commentée avec notre invité, Ahmet Insel, économiste, politologue et journalsite turc que l'ULB vient de nommer docteur honoris causa.