La Semaine de l'Europe - L'interview - Georges Dassis pour un renouveau européen - 20/04/2018

Georges Dassis, syndicaliste européen, vient d'achever son mandat à la tête du Comité économique et social européen, un organe consultatif de l'Union européenne. A l'instar d'Emmanuel Macron, Georges Dassis plaide pour une Europe plus intégrée. Il regrette le manque de solidarité de l'Allemagne et la frilosité de Berlin sur la réforme de la zone euro. Or sans avancées, l'Union risque de plier face au nationalisme, au racisme, avertit Georges Dassis.