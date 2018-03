La Semaine de l'Europe - L'interview - Marie Arena et le Commerce international - 16/03/2018

Américains et Européens vont-ils déterrer la hache de guerre commerciale? La question se pose après la décision de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers plus élevés sur les importations d'acier et d'aluminium. Dans le même temps, le protectionisme américain fait les affaires des Européens. Aujourd'hui, tout le monde veut signer un accord commercial avec l'UE. On en parle avec notre invitée, l'eurodéputée socialiste Marie Arena.