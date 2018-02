La Semaine de l'Europe - L'interview - Antonio Tajani - Elections européennes et italiennes -...

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, est l'invité de La Semaine de l'Europe. Il commente avec nous deux sujets d'actualité. D'abord, les futures élections européennes. Elles sont prévues dans plus d'un an. Mais l'organisation du scrutin était sur la table des dirigeants européens réunis en sommet aujourd'hui. Le deuxième sujet, ce sont les élections italiennes dans 10 jours. Elles pourraient voir le retour au pouvoir de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi avec un nom qui circule comme futur président du Conseil italien. Celui d'un certain... Antonio Tajani.