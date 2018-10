La Semaine de l'Europe - L'actualité - Un sommet pour rien? - 19/10/2018

Pas d'accord sur le Brexit, pas d'avancées dans la politique d'asile et migration, pas de percée non plus dans la réforme de l'Union économique et monétaire. Ajoutez à cela, un projet de budget italien expansionniste. Bref, rien de réjouissant. Et pourtant les chefs d'Etat et de gouvernement étaient tout sourire cette semaine lors du sommet européen. Nous vous racontons ce Conseil un peu étrange dans La Semaine de l'Europe.