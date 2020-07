La revue de presse : Ce qu'il se passe dans vos journaux sur Auvio

La Revue de presse suivi de la minute presse: Hugues Dorzée du magazine Imagine pour le dossier réalisé par Christophe Schoune intitulé « Jeunes, entrepreneurs et insoumis » publié dans le dernier numéro d' « Imagine Demain le monde ». Cette enquête se penche sur ces jeunes diplômés des grandes écoles de commerce, d'ingénieur et d'économie qui défient le vieux monde du travail (articulation vie privée/vie professionnelle, sens et valeurs de leur job, ...), se soucient davantage de l'impact sociétal de leur employeur, créent leur propre start up, etc.