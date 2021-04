Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Agnès Sire, commissaire de l'expo et directrice de la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris depuis 2004, pour la rétrospective Martine Franck, à voir jusqu'au 18 avril au FOMU (Foto Museum) à Anvers.



Photographe engagée, Martine Franck était révulsée par l'exclusion : exclusion des femmes, des Tibétains, de la vieillesse, des réfugiés, des habitants de Tory Island... Elle devint militante pour nombre de ces causes qu'elle photographia activement. Elle apprécie la lenteur, elle prend son temps pour établir une relation respectueuse avec son sujet. Elle crée ainsi un langage photographique particulier avec des compositions fortes, des observations délicates et une grande force de vie.