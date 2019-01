La Rentrée économique - L'échec est un diplôme, ou comment réussir sa transformation...

Nelson Mandela disait : « Je ne perds jamais; soit je gagne, soit j'apprends ». Plus que jamais, les entreprises doivent garder à l'esprit cet adage. Notamment lorsqu'elles doivent s'adapter au numérique, à ses contraintes et à ses opportunités. La Rentrée économique a invité plusieurs experts de renom pour nous parler des leçons tirées des échecs ou difficultés en lien avec cette transformation numérique.

Car comprendre, c'est déjà la moitié du chemin vers la réussite.

Avec la présence de :

- Jacques Bughin, Director McKinsey Global Institute (MGI) & Director McKinsey & Company

- Jérôme Gobbesso, CEO NewPharma

- Jean-Luc Maurange, CEO Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI)

- Marie-Laure Moreau, Associée et Regional Managing Partner Wallonie, EY Belgique

- Fabien Pinckaers, CEO Odoo



Modérateurs :

- Jacques Crémers, Chef de rédaction de La Première

- Christophe De Caevel, Journaliste à Trends-Tendances

Casting et équipe Animateur Jacques CREMERS