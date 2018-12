« It’s time for action ! » Brad Smith, le président de Microsoft tire la sonnette d’alarme au sujet de la reconnaissance faciale. Il estime cette technologie dangereuse et méritant un encadrement strict. Il pointe 3 dangers : la discrimination, due au biais des algorithmes, l’atteinte à la vie privée, et la surveillance de masse. Une chronique de Gilles Quoistiaux.