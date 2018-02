La radio en mutation - Les Décodeurs - 11/02/2018

Cette semaine, les chiffres du CIM sont tombés, et il faut le reconnaitre, la RTBF radio tire son épingle du jeu. Nous commentions ces chiffres et la façon - parfois critiquée - de les calculer avec Francis Goffin, le directeur des radios de la RTBF. Nous parlions aussi de l'avenir de la radio, ses multiples développements possibles autour du numérique. Exemple avec Les Croissants, une matinale entièrement sur mesure proposée par une start up française. Son fondateur, Stanislas Signoud, était en duplex avec nous depuis Paris. Laurent Finet, le directeur de la production et de l'innovation numérique radio à la RTBF, commentait également ce projet et ce qui va se faire en Belgique et ailleurs. Quelques mots clés, pour la radio de demain : contenus personnalisé, consommation non-linéaire et podcasts.

Émission Les Décodeurs RTBF