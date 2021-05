Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Jusqu'au 10 juin, LaCinetek propose dix films de la Quinzaine des Réalisateurs, la sélection parallèle du Festival de Cannes. Ce contre-festival de Cannes est impulsé au printemps de 1969. Porté par un élan libertaire, la sélection - liée à la jeune Société des réalisateurs de films (SRF) - a gardé son esprit d'indépendance : proche des créateurs, moins guindée et non compétitive, elle cherche des formes neuves de cinéma, défrichant ses talents futurs et ses terres inconnues, par des modes de production ou de visions inédits. LaCinetek revient sur 10 temps forts de son histoire : des expérimentations osées du nouveau cinéma allemand aux laboratoires sociaux de Loach ou des Dardenne ; de l'austérité radicale d'Haneke au burlesque nonchalant de Iosseliani ; le tout jalonné de premiers films pleins de promesses (de Jim Jarmusch à Jaco Van Dormael ou Sandrine Veysset...).



On en parle avec Pierre-Henri Deleau, premier délégué général de la Quinzaine, de sa création en 1969 jusqu'à 1998.