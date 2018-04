la Presque Star - Joël Beyaert, reconstituteur, pour des mariages à la romaine - 27/04/2018

Joël Beyaert est reconstituteur depuis 25 ans ! Et directeur de l’association française Pater Familias : Elle présente au public la religion romaine et ses rites publics et privés : Culte du laraire, procès, mariage, rite funéraire... Il vous propose de vous marier ou reformuler vos vœux à la mode romaine antique ! Où ? à l’Archéosite d’Aubechies, près de Beloeil (magnifique endroit à visiter entre amis ou familles)