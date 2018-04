Le centre-ville de Tournai, comme d'autres en Belgique, déplore de plus en plus de surfaces commerciales vides. Bertrand Bostaille -alias l’artiste Bere-, trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment d'endroits pour présenter le travail des artistes de la région - Depuis 2015, il a lancé le projet "Vitrine fraîche" les vitrines des commerces vides des lieux d'exposition. Et ça marche !