La Presque Star : Davy Courteaux, pour la showférence "Je lance ma boîte" - 15/03/2018

La Showférence #JeLanceMaBoite : 50% show / 50% conférence : pour tous ceux qui veulent vivre de leur passion. Davy raconte sur scène avec amour, passion et vérité 5 années d'aventures qui ont changé sa vie. L'histoire d'un mec de quartier qui rêvait de devenir riche en lançant sa boite, qui finira par être fauché, mais qui ne lâchera rien et surtout pas sa liberté ! L'objectif : populariser et vulgariser l'entrepreneuriat qu'on a trop intellectualisé ces dernières années.