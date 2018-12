Les sorties musique avec Luc Lorfèvre :



- Bruce Springsteen : « On Broadway » (double album + docu. Netflix)

- « Lost » de Camélia Jordana

- Album « Soul Of Nation : Jazz is Teacher, Funk Is The Preacher» (compilation jazz, soul sur la Blaxploitation 60-75)

- Coldplay Live In Buenos Aires

Émission Entrez sans frapper