La Nuit des Ecrivains : 5ème édition, en public au théâtre 140 à Bruxelles sur Auvio

S'enfoncer dans la nuit en se laissant guider-ou égarer- par les voix de six écrivain·e·s de choix. C'est à cette expérience singulière que vous convient une nouvelle fois Myriam Leroy et Pascal Claude.

Pendant quatre heures, les invité·e·s échangent et s'interpellent en public au 140 à Bruxelles et en direct sur La Première, avec la précieuse collaboration de Passa Porta :



- Daniel Pennac, l'ancien cancre, devenu professeur, puis écrivain à succès. Il a marqué plusieurs générations avec la saga Malaussène, "Chagrin d'école", "Journal d'un corps" ou "La loi du rêveur",



- Adeline Dieudonné, autrice belge du roman phénomène "La vraie vie". Au printemps dernier a été publié son deuxième livre, "Kérozène",



- Nathacha Appanah, écrivaine mauricienne, autrice de "Tropique de la violence", roman multi-primé. En cette rentrée littéraire, elle revient avec "Rien ne t'appartient",



- Vanessa Springora, directrice des éditions Julliard et autrice du livre "Le Consentement" qui nous a révélé l'affaire Matzneff,



- Christine Aventin, autrice belge, féministe et anticonformiste. Le personnage de Fifi Brindacier est le point de départ de son dernier livre, "FéminiSpunk",



- Philippe Jaenada, l'écrivain roi de la parenthèse. Il construit des romans à partir de faits divers. "Au printemps des monstres", son nouveau livre, ne passe pas inaperçu.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE