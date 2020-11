La Nuit des Ecrivains : 4ème édition sur Auvio

Des mots, du beau et des propos qui scintillent dans la nuit: c'est la proposition que vous adressent Myriam Leroy et Pascal Claude le 10 novembre pour La Nuit des Écrivains en direct sur La Première, en collaboration avec Passa Porta. Dans cette période de distanciation sociale et physique, ils vont tenter de rapprocher les points de vue, connecter simultanément les idées et les voix de six écrivain.es de choix, à l'affiche de cette 4e édition:



- Alexandre Jardin, écrivain de l'amour fou et citoyen engagé, co-fondateur de « Lire et Faire Lire »,

- Lisette Lombé, poétesse et slameuse, autrice notamment de « Venus Poetica »,

- Nicolas Matthieu, prix Goncourt 2018 avec « Leurs enfants après eux »,

- Vanessa Springora, directrice des éditions Julliard et autrice du livre « Le Consentement » qui nous a révélé l'affaire Matzneff,

- Mehdi Meklat, jeune écrivain et réalisateur. Avec son complice de création Badrou, il a cosigné plusieurs romans et documentaires, il est l'auteur d' "Autopsie",

- Nathalie Skowronek, lauréate belge du Prix de littérature 2020 de l'Union européenne avec son livre « La carte des regrets ».



La Nuit des Écrivains, la nuit de tous les possibles !

