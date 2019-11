Dans quel Monde on vit : Emission complète sur Auvio

Le mardi 5 novembre 2019, entre 21h et 1h, Myriam Leroy et Pascal Claude invitent cinq auteurs pour des échanges au long cours captivants et surprenants en direct sur La Première et en public désormais au 140 à Bruxelles (et toujours avec la précieuse collaboration de Passa Porta). Et nouveauté cette année : pendant une heure, c’est vous qui dialoguerez avec les écrivains. Autrement dit, plus que jamais, cette troisième Nuit des Écrivains, elle vous appartient ! Philippe Claudel Prix Renaudot 2003 avec " Les âmes grises ", membre de l’Académie Goncourt, Philippe Claudel n’a jamais sacrifié son intégrité sur l’autel de sa grande popularité. Ses livres, que chacun s’accorde à trouver " prenants " témoignent toujours d’un engagement. Lionel Duroy Pour lui, l’écriture a un prix. Celle qu’il déploie depuis " Priez pour nous " (1990) autour de ses névroses familiales lui a coûté cher tout en étant instrument de sa survie. Lionel Duroy, un auteur à la sincérité désarmante, suivi par un lectorat fervent. Caroline Lamarche Récente récipiendaire du Prix Goncourt de la nouvelle avec " Nous sommes à la lisière ", elle est une autrice dont l’audace tranche avec panache comme un rasoir dans les convenances. Plume à la fois radicale et délicate, Caroline Lamarche est une de nos plus grandes écrivaines belges. Karim Kattan Tout juste trentenaire, il a publié en 2017 " Préliminaires pour un verger futur ". Né à Jérusalem, Karim Kattan partage son temps entre les territoires palestiniens et la France. Il a fondé une résidence d’artistes à Jericho. Judith Vanistendael Fille d’un célèbre poète bruxellois, c’est par le roman graphique qu’elle a d’abord souhaité s’exprimer. Bédéiste de grand talent et renommée, elle a publié en 2007 un album inspiré de son histoire, " La jeune fille et le nègre ", qui a imposé le regard combatif d’une jeune femme malaxant la glaise de son temps.

