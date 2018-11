La Nuit des Ecrivains - La Nuit des Écrivains, 2e édition, en direct sur La Première et RTBF...

« Ce fut une parenthèse hors du temps ». Voilà le sentiment partagé après la première Nuit des Écrivains, au concept si singulier : réunir six écrivains, en direct sur La Première et en public, au coeur de la nuit, pour de grandes conversations sans interruption sur la vie, les livres et notre époque. Une soirée-événement organisée avec Passa Porta, dans le joli cadre de cette maison internationale des littératures à Bruxelles.



La Première et Passa Porta ouvrent à nouveau cette parenthèse. Une parenthèse qui déplie et qui relie les idées, qui rejette le repli. Cinq heures pour dire le monde tel qu'il va. Cinq heures pour se révolter, rire, découvrir, rêver et imaginer de nouveaux possibles.



Autour de Myriam Leroy et de Pascal Claude, six écrivains :



- Laurent Chalumeau : journaliste rock, plume des sketches les plus désopilants de feue l'émission Nulle Part Ailleurs (Canal +), scénariste, dialoguiste, il est aussi et surtout un écrivain aux formules brutalement électrisantes. VNR, son dernier roman, est paru en 2018 chez Grasset.



- Laurent Demoulin : professeur de littérature, poète, critique et spécialiste de Simenon, il a publié en 2017 chez Gallimard un premier roman, Robinson, dans lequel il évoque son quotidien chahuté de père d'un garçon atteint d'autisme. Poignant et drôle, ce livre lui a valu le Prix Rossel.



- Gauz : né en Côte d'Ivoire, journaliste, photographe et scénariste, il est l'auteur d'un premier roman très remarqué et apprécié, Debout-Payé (Le nouvel Attila), qui l'a mis en orbite dans la galaxie des écrivains qui comptent. Son nouveau roman, Camarade Papa, est sorti en 2018.



- Sébastien Ministru : « Je suis le Karl Lagerfeld des médias belges », plaisante-t-il. Journaliste, dramaturge et aujourd'hui romancier, il pose sur le monde un regard teinté de tendresse et de fantaisie. Grâce à Apprendre à lire (Grasset), il a remporté la bourse Découverte de la fondation Prince Pierre de Monaco.



- Nathalie Quintane : « Je ne suis pas nombreuse, mais je suis décidée », se présente-t-elle. Venue de la poésie, sa prose étonnante sert aujourd'hui un engagement, une lutte contre les injustices sociales. Son dernier roman, Un Œil en moins (P.O.L.), est une chronique de révolte à hauteur de femme et d'homme.



- Lydie Salvayre : jadis psychiatre, elle a publié une vingtaine de livres. Son roman Pas Pleurer (Seuil), qui s'attache à la trajectoire de sa mère lors de la révolution sociale espagnole de 1936, a remporté le Prix Goncourt 2014. Ses livres font dialoguer l'intimité des êtres avec la grande Histoire.

