Le Mug - Invité 2 : Avec Angèle en première invitée sur Auvio

Ce dimanche 22 septembre, Hep Taxi fait sa rentrée en prime time sur La Trois. Désormais, ils nous embarquent à bord chaque dimanche à 20h pétantes. Le 1ere invitée, c'est Angèle. La chanteuse et musicienne belge de 23 ans a connu en seulement deux ans, une ascension fulgurante intra et hors frontières comparable à celle de Stromae. La lauréate de deux Victoires de la musique a conquis tous les publics, petits et grands. Le New York Times l'a classée parmi les quinze artistes européens à suivre.