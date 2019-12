L'invité actu : Sommet tendu de l'OTAN ? sur Auvio

La réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN, se tiendra ce mardi 3 et mercredi 4 décembre à Londres à l’occasion du 70e anniversaire de l’Alliance. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réunion risque d’être tendue entre les différents chefs d’Etats, entre autres, depuis qu’Emmanuel Macron a déclaré que l’OTAN était en « état de mort cérébrale ». Cette expression a été reprise par le président Turc Recep Tayyip Erdogan, qui, critiqué pour ses attaques contre la milice kurde au nord de la Syrie, n’a pas hésité à provoquer le chef d’État français. Sophie BREMS interrogera à ce sujet Federico SANTOPINO, chercheur du GRIP, le groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité.