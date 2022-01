La méconnue naissance du web

Au début des années 90, une idée géniale a émergé au Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) : le web. Personne ne pouvait imaginer à quel point celle-ci allait révolutionner le monde, pour le meilleur et pour le pire. Cet épisode de l’Histoire Continue raconte les circonstances de la naissance du web, et l’histoire des deux hommes qui l’ont vécue en direct : le britannique Tim Berners-Lee et le belge Robert Cailliau. Des espoirs fous aux fausses manœuvres, des journées de codage à l’évangélisation de la communauté scientifique, l’histoire de web est aussi celle d’une utopie qui s’est pris la réalité de face. L’histoire d’un projet idéaliste, né en Europe, récupéré aux Etats-Unis, et qui a perdu beaucoup de son essence en cours de route. Invité : Quentin Jardon, journaliste, auteur du livre Alexandria (ed. Gallimard).