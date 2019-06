Le 21 juillet, on célébrera les 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune, par Neil Armstrong lors de la mission du programme spatial américain Apollo. À cette occasion, spéciale "La lune au cinéma" avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

Émission Entrez sans frapper