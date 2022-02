Pierre Lemaitre, Pauline Guéna et Anne-Sophie Jahn et Jacques Attali - Pierre Lemaitre pour « Le grand monde » aux éditions Calmann Levy - Pauline Guéna et Anne-Sophie Jahn pour « Daft » aux éditions Grasset - Intervention de Jacques Attali sur l’Ukraine, sujet de son roman « Nos vies, disent-ils » (Fayard). Présentation : Emmanuel KHERAD