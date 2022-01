La Librairie francophone : Francis Huster et Daniel Picouly sur Auvio

Invités: Francis Huster et Daniel Picouly - Francis Huster pour « Le dictionnaire amoureux de Molière » à l’occasion des 400 ans de la naissance du dramaturge et comédien. - La séquence Livre de poche hommage à Jean-Jacques Beineix autour de « Tobogan » aux éditions J’ai Lu - Daniel Picouly pour « Les larmes du vin » aux éditions Albin Michel - Hommage au chanteur québécois Karim Ouellet et à l’acteur français Gaspard Ulliel.