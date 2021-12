La Librairie francophone : Yahia Belaskri, Diégo Alary et Xavier Dorison sur Auvio

Le grand écrivain algérien Yahia Belaskri nous offre un conte humaniste sévère qui milite pour la liberté et l'insoumission. « Le silence des Dieux » est un roman poétique, lumineux à la portée universelle : "Le silence des Dieux", publié aux Editions Zulma

C'est un jeune chef cuisinier qui affole les compteurs du réseau Tik Tok. Diégo Alary propose des recettes simples inspirées par les saveurs du monde qui connaissent un grand succès. On le rejoindra à Megève dans un instant avec quelques idées de plats pour les fêtes : "En Cuisine, 40 recettes en moins de 30 minutes", publié aux Editions Hachette Cuisine

C'est un événement qui va affoler les quarantenaires et même les autres plus âgés. Xavier Dorison exauce son rêve d'enfant en reprenant Goldorak avec le soutien de 4 artistes prodiges de la BD. 140 pages intenses, un vrai cadeau de Noël pour les fans ! "Goldorak", publié aux Editions Kana

