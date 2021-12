La Librairie francophone : Patricia Loison, Blaise Hofmann, Jean Teulé, Jean Bernier et Rodney Saint-Eloi sur Auvio

La journaliste française Patricia Loison raconte dans un livre ses 3 ans d'expatriation au Japon. Un témoignage et une analyse en immersion sur le chemin de la sagesse : "Ceinture de soie", publié aux Editions Fayard

Le suisse Blaise Hofmann décrit quant à lui 7 mois de voyage avec sa famille. Un récit qui pointe la mondialisation qui modifie le voyage avec une foule de petites histoires dépaysantes : "Deux petites maitresses zen" » publié aux éditions Zoé !

Nous rendons hommage à Marie-Claire Blais disparue cette semaine à l'âge de 82 ans. Une grande personnalité québécoise qui a marqué la littérature francophone. Nous serons avec son éditeur Jean Bernier depuis Montréal et avec le poète et écrivain Canado-haïtien Rodney Saint-Eloi. Le dernier livre de Marie-Claire Blais « Petites Cendres ou La capture » est publié aux Editions du Seuil

Et puis une séquence livre de poche avec Jean Teulé qui raconte Baudelaire comme personne. Caustique, réaliste et percutant ! « Crénom Baudelaire! » publié aux Editions J'ai Lu

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone