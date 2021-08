La Librairie francophone : Zep, Bartabas, Hommage à Raoul Cauvin, Antoine Wauters, Sorj Chalandon sur Auvio

Zep, Bartabas, Hommage à Raoul Cauvin, Antoine Wauters, Sorj Chalandon La confidence inédite de l’auteur de BD suisse ZEP Séquence inattendue inédite depuis la Ville de Morges en Suisse avec l’écuyer, metteur en scène et auteur français Bartabas Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » en hommage au scénariste de BD Raoul Cauvin, créateur des « Tuniques Bleues » Le club Francophone inédit autour de la rentrée littéraire avec l’auteur belge Antoine Wauters pour « Mahmoud ou la montée des eaux » aux éditions Verdier et l’auteur français Sorj Chalandon pour son ouvrage « Enfant de Salaud » aux éditions Grasset Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie du Square à Montréal et le chanteur et Alain Mabanckou pour « Dictionnaire enjoué des cultures africaines » aux éditions Pluriel Le coup de cœur créole inédit de l’écrivain français, membre de l’Académie Française, Erik Orsenna Présentation : Emmanuel KHERAD