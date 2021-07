La Librairie francophone : Leila Slimani, David Foenkinos et Salomé Baudino sur Auvio

La confidence inédite de l’auteure franco- marocaine Leila Slimani Séquence inattendue avec une rencontre inédite avec David Foenkinos et Salomé Baudino lors d’un match de l’UEFA Euro 2020 Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » avec Edouard Glissant pour les 10 ans de sa disparition avec l’hommage de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de Littérature. Le club Francophone avec une rencontre inédite et en musique entre Yves Duteil et Dany Laferrière, de l’Académie Française Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie La Phénicie à Beyrouth et l’écrivaine franco-rwandaise Scholastique Mukasonga pour « Cœur Tambour » aux éditions Folio. Présentation : Emmanuel KHERAD