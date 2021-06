La Librairie francophone : Jean-Claude Mourlevat et Jean-Paul Eid sur Auvio

Jean-Claude Mourlevat et Jean-Paul Eid - Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat, Lauréat du Prix Astrid Lindgren 2021, « Le Nobel » de la littérature jeunesse, pour l’ensemble de son œuvre. - Jean-Paul Eid pour « Le Petit astronaute » aux éditions La Pastèque - Le livre de l’année pour les libraires indépendants de Suisse et de Belgique avec Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des lycéens 2020 pour « Les impatientes » et Laurent Gaudé pour « Paris, Mille vies » aux éditions Actes Sud. Présentation : Emmanuel KHERAD