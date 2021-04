La Librairie francophone : Grégoire Polet, Magali Le Huche, Régis Jauffret et Maxime Le Forestier sur Auvio

Invités: Grégoire Polet, Magali Le Huche, Régis Jauffret et Maxime Le Forestier - Grégoire Polet pour « Soucoupes Volantes » aux éditions Gallimard - Magali Le Huche pour « Nowhere Girl » aux éditions Dargaud - Régis Jauffret pour « Le dernier bain de Gustave Flaubert » aux éditions du Seuil - Maxime Le Forestier pour « Brassens et moi » aux éditions Stock Présentation : Emmanuel KHERAD