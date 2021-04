Trois auteurs et quatre libraires francophones passent en revue l'actualité littéraire francophone. Une émission moderne, innovante, coproduite et diffusée par les Première des Radios Francophones Publiques (Radio Canada, Radio Suisse Romande et RTBF) et France Inter : Elle s'adresse au grand public, et met en valeur des auteurs, découvre des talents, défend la langue française, donne à entendre des histoires, de l'inattendu et de l'émotion.

