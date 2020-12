La Librairie francophone estivale : sur Auvio

Frédéric Jannin au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles pour les 60 ans de Gaston Lagaffe

Quand les artistes chantent noël avec Philippe Margotin et Jean-Michel Guesdon, auteurs de « Bob Dylan : la totale », « Les Rolling Stones : la totale » et « Les Beatles : la totale » aux éditions du Chêne et Yves Bigot auteur de plusieurs livres sur la chanson francophone dont « Je t'aime, moi non plus : les amours de la chanson française et du rock » aux éditions Don Quichotte.

Entretien avec Kim Thuy et la sommelière québécoise Michelle Bouffard, «Le secret des Vietnamiennes » aux éditions du Trécarré, pour une discussion sur les accords entre les vins, la cuisine vietnamienne et occidentale pour Noël.

Séquence autour de Joseph Kessel avec Gilles Heuré qui a participé la publication des deux volumes « Roman et récits » aux éditions La Pléiade avec la participation de Jean-Christophe Rufin

