La Librairie francophone estivale : Jean Ferrat, Pierre Bordage, Kassav et Philippe Geluck sur Auvio

Jean Ferrat, Pierre Bordage, Kassav et Philippe Geluck - Ernest Pignon Ernest et Lyonel Trouillot pour « Tu aurais pu vivre encore un peu … » aux éditions Bruno Doucey - Pierre Bordage pour « Contes des sages d’autres mondes et d’autres temps » aux éditions du Seuil - Séquence autour des 40 ans du groupe Kassav avec un entretien inédit dans La Librairie Francophone. - Séquence 15 ans avec Philippe Geluck pour « Le Chat est parmi nous » - Le conseil « classique » d’un bibliothécaire depuis la Médiathèque de Boulogne-Billancourt en France. Présentation : Emmanuel KHERAD