La Librairie francophone estivale : Isabelle Carré, Philippe Djian, Myriam Leroy et Adeline Dieudonné sur Auvio

La semaine dernière nous étions en public à Morges et nous y avons aussi retrouvé ensuite la comédienne Isabelle Carré qui publie un nouveau roman remarqué. Entretien et voyage immobile avec elle tout à l'heure. "Du côté des Indiens", publié aux Editions Grasset.

La rentrée littéraire c'est aussi de nouveaux livres de poche pour tous les budgets. Nous vous avons sélectionné deux romans belges écrits par deux femmes qui ont connu le succès lors de leur première sortie en librairie. Myriam Leroy pour "Les yeux rouges" publié aux Editions Points et Adeline Dieudonné pour "La vraie vie" publié aux Editions Le Livre de Poche. Des révélations belges à ne pas manquer.

Et puis nous serons avec Philippe Djian qui publie un nouveau roman événement. Ecrit avec son style cadencé et très rythmé, comme dans un film. Il nous emmène en 2030 avec des personnages alambiqués confrontés à un monde qui brûle de toutes parts. "2030" publié aux Editions Flammarion. A noter : la revue Décapage consacre son prochain numéro à Philippe Djian.

