La Librairie francophone estivale : Véronique Ovaldé, Joël Dicker, Marlène Jobert et Charlot sur Auvio

Véronique Ovaldé, Joël Dicker, Marlène Jobert et Charlot Un auteur, une confidence avec une confidence inédite de l’auteure Véronique Ovaldé Le voyage immobile avec Joël Dicker depuis la Grèce qui évoque les plages du Maine aux USA Entrevue avec Marlène Jobert pour son adaptation du « Livre de la jungle » aux éditions Glénat Le Club Francophone avec une rencontre inédite autour des parfums entre l’auteur franco-camerounais Gaston Paul Effa, auteur de « Les parfums élémentaires » aux éditions Gallimard et le français Dominique Ropion, « Nez » pour la création des parfums des maisons Saint Laurent, Givenchy, Lancôme, Kenzo, entre autres. Le chanteur marocain Aziz Sahmaoui pour un titre en acoustique Reportage inédit dans la maison familiale de Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey avec Béatrice de Reynies, directrice du lieu et la participation Eugène Chaplin, fils de l’artiste. Présentation : Emmanuel KHERAD