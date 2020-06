La Librairie francophone : Tiken Jah Fakoly, Karim Ouellet, Mélanie Roland, Anne Serre et Max Lobe sur Auvio

- Rencontre sur la Place des Arts, à Montréal, entre le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly et le chanteur québécois Karim Ouellet

- Rendez-vous avec Mélanie Roland, directrice des éditions belges Alice Jeunesse

- Entretien avec Anne Serre, Prix Goncourt de la nouvelle 2020, pour « Au cœur d'un été tout en or » aux éditions Mercure de France

- Voyage à Genève dans le quartier des Pâquis, avec l'écrivain suisse Max Lobe, Prix Kourouma 2017 et dont les ouvrages sont publiés aux éditions Zoé.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone