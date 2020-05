La Librairie francophone : Jean-Christophe Rufin , Yann Quéffelec, Caroline Coutau, James Noël et Salah Stétié sur Auvio

- Voyage sur la plage de la Capte à Hyères pour un entretien de la nature et de la mer avec Jean-Christophe Rufin, de l'Académie Française, Yann Quéffelec, Prix Goncourt et Catherine Poulain.

- Rendez-vous avec Caroline Coutau, directrice des éditions Zoé pour un regard sur la situation pour sa maison d'édition et un conseil de lecture

- James Noël pour « Brexit » aux éditions Le Diable Vauvert

- Hommage au poète libanais Salah Stétié avec des extraits d'entretiens de l'auteur dans La Librairie Francophone et les témoignages du poète haïtien James Noël et du poète franco marocain Tahar Ben Jelloun.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone