La Librairie francophone : Réza, Héloïse d'Ormesson, Tonino Benacquista et Alexandre Friederich sur Auvio

¿ Voyage au bord du Canal Saint Martin à Paris avec le photographe Réza et un entretien en confinement avec le photographe franco iranien.

¿ Rendez-vous avec Héloïse d'Ormesson, directrice des Editions Héloïse d'Ormesson pour un regard sur la situation pour sa maison d'édition et un conseil de lecture

¿ Tonino Benacquista pour « Toutes les Histoires d'amour ont été racontées, sauf une » aux éditions Gallimard

¿ Voyage à Genève avec Alexandre Friederich de l'Aéroport de Genève au Lac Léman

¿ Avec les libraires francophones pour un regard sur les réouvertures des librairies après le confinement en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.

