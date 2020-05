La Librairie francophone : Réza, Héloïse d’Ormesson, Tonino Benacquista et Alexandre Friederich sur Auvio

• Voyage au bord du Canal Saint Martin à Paris avec le photographe Réza et un entretien en confinement avec le photographe franco iranien. • Rendez-vous avec Héloïse d'Ormesson, directrice des Editions Héloïse d'Ormesson pour un regard sur la situation pour sa maison d’édition et un conseil de lecture • Tonino Benacquista pour « Toutes les Histoires d'amour ont été racontées, sauf une » aux éditions Gallimard • Voyage à Genève avec Alexandre Friederich de l’Aéroport de Genève au Lac Léman • Avec les libraires francophones pour un regard sur les réouvertures des librairies après le confinement en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Présentation : Emmanuel KHERAD