La Librairie francophone : Idir, Mouss Amokrane, Souad Massi, Manu Larcenet et Françoise Nyssen sur Auvio

Nous rendrons hommage tout au long de l'émission au poète et chanteur Kabyle Idir qui nous a quitté le week-end dernier à l'âge de 70 ans. L'orient et l'occident s'unissent pour honorer sa mémoire, sa poésie et sa musique. Nous ferons une pause tous ensemble tout à l'heure pour écouter l'un de ses chants pour la paix



Et puis en fin d'émission, Mouss Amokrane du groupe Zebda et la chanteuse algérienne Souad Massi seront avec nous pour vous raconter les valeurs portées par Idir.



Nous serons aussi avec Manu Larcenet qui publie une nouvelle bande dessinée événement. Il s'interroge sur l'inspiration artistique et sur la dépression. Un album foisonnant qui fait des clins d'œil à tous les styles de la BD. "Thérapie de groupe - Tome 1 - L'étoile qui danse", publié aux Editions Dargaud.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone