La Librairie francophone : Carl de Souza, Sophie De Closet, Armel Job et Laurent Gaudé sur Auvio

- Voyage à La Réunion au port de Saint Pierre avec l'écrivain Mauricien Carl de Souza

- Rendez-vous avec Sophie De Closet, Directrice des éditions Fayard pour un regard sur la situation pour sa maison d'édition et un conseil de lecture

- Armel Job pour « La disparue de l'île Monsin » aux éditions Grasset

- Voyage à Montréal avec Laurent Gaudé dans le quartier du Plateau à la découverte de la maison de Léonard Cohen et du Parc du Portugal.

- Avec les libraires francophones pour un regard sur les initiatives mises en place en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone