La Librairie francophone : Vénus Khoury Ghata, Isabelle Gallimard, Hommage à Uderzo et sur les pas de Simenon sur Auvio

Voyage à Beyrouth avec Vénus Khoury Ghata à travers un extrait de reportage fait avec l'auteure dans sa maison natale et un entretien réalisé en confinement.

Rendez-vous avec Isabelle Gallimard, directrice des éditions Mercure de France pour un regard sur la situation sa maison d'édition et un conseil de lecture

Hommage à Albert Uderzo avec le scénariste des derniers tomes d'Astérix, Jean-Yves Ferri et le dessinateur Enki Bilal

Voyage à Liège sur les pas de Georges Simenon à l'occasion des trente ans de la mort de l'auteur du Commissaire Maigret, avec Benoit Denis, spécialiste de l'auteur Belge

Avec les libraires francophones pour un regard sur les initiatives mises en place en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.

